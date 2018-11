Elektrikerfirma har gått konkurs

Det var Ke Installasjon AS som fredag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Ke Installasjon AS ble skilt ut som datterselskap til Kverneland Elektriske Gruppen AS i mars 2014 og holder til på Klepp.

Ke Installasjon AS opplyste i retten å ha en gjeld på åtte millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på to millioner kroner.

Virksomheten var fram til fredag igangværende.

Ke Installasjon AS har hatt ti ansatte.

Firmaet omsatte for 14,7 millioner kroner i 2017 og fikk et negativt resultat før skatt på 1,5 millioner kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Jæren tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene er ikke av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 8. januar neste år.

