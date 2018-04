Ektepar var ikke narkokurerer likevel

Roganytt

54-åringen og hans 50 år gamle ektefelle anket dommen fra Stavanger tingrett.

Stavanger tingrett kom i oktober i fjor til at ekteparet fra Stavanger skulle dømmes til åtte måneders fengsel hver.

Dette for å ha vært narkokurer for en rumener, der de fraktet 6000 narkotiske tabletter fra Oslo til Stavanger for vedkommende.

Ifølge tiltalen fant hendelsen sted den 26. juni 2016.

Trafikkdata

Sentralt for Stavanger tingrett var analyse av trafikkdata fra et SIM-kort. Rumeneren og to andre rumenere ble pågrepet omkring klokken 23.30 den 26. juni i fjor.

Dette etter at de aktuelle tablettene var kastet ut av deres bil, mens politiet fulgte etter.

Bakgrunnen for at politiet ønsket å kontrollere bilen, var at ekteparet hadde ringt og tipset politiet og sagt at politiet burde kontrollere bilen, da denne ble brukt til å frakte en pose tabletter.

Først vitner

Ekteparet ble i første omgang betraktet som vitner i saken, men i forbindelse med etterforskningen og etter tips fra en av rumenernes forsvarere, ble politiet oppmerksomme på bevegelsene til det aktuelle SIM-kortet.

Basestasjonsinformasjon viste at denne telefonen normalt oppholder seg i en bydel i Stavanger der ekteparet bor.

Den 25. juni i fjor var det omfattende kontakt mellom denne telefonen og rumeneren.

Trafikkdata har videre vist at denne telefonen og telefonen til den 50 år gamle kvinnen har vært på de samme basestasjonene på vei til og fra Oslo.

Ekteparet har nektet ethvert kjennskap til den aktuelle telefonen og nå har altså juryen kommet til at de ikke skal dømmes for forholdet.

