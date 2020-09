Eiendomsfirma gikk konkurs

Det var Årabrotsvegen Eiendom AS som var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

I retten ble det opplyst at selskapets gjeld er på 9.736.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 9.000.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 13. oktober.

