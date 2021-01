Det er politiadvokat Ingrid Steinberg som har tatt ut tiltale mot en 31 år gammel kvinne fra Stavanger.

Den går blant annet på at hun ved skremmende og plagsom opptreden skal ha krenket en annens fred. Dette ved at hun 27. februar i fjor skal ha sendt en SMS til en kvinne der hun skal ha skrevet: «NN er en hore og du er en superhore. Jentene dine er superhorer». Hun skal også ha skrevet «Tenk deg hvilken katastrofe for en familie dere er, dere som er skitne og møkkete som ingen andre i verden» eller lignende.

31-åringen er også tiltalt for trusler. I perioden fra 5. til 8. april i fjor skal hun ha sendt SMS-er til en mann i Stavanger. I disse skal hun blant annet skrevet «Du har 30 min å vippse de pengene eller er du finito» og «Eg sverge på Allah og koranen du e død ikveld. Å dattera di og» eller lignende.

Hun skal også ha lagt igjen to talemeldinger på telefonen til fornærmede og sagt at hun «kom å gå rett bort til hun som du har barn med, og jeg har med meg folk» og «sa til NN at jeg aldri kommer til å gjøre noe mot en liten unge, men når eg ser at du ikkje betaler pengene tilbake… så er dette siste sjansen din» og lignende.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 10. februar.

Hun må da også svare for å ha kjørt bil mens hun var påvirket av THC 22. april i fjor.

Kjøringen skal ha funnet sted klokken 14.55 i Auglendsveien i Stavanger.

