Dyrket store mengder cannabis

Roganytt

40-åringen møtte nylig i lagmannsretten tiltalt for å ha dyrket fram minst 16 kilo cannabis, sammen med en kamerat i perioden fra 1. september 2008 til den 7. september 2015.

Ifølge tiltalen skal han også i samme periode ha solgt 7,5 kilo marihuana til en samlet verdi av 675.000 kroner til ikke navngitte personer.

40-åringen erkjente delvis straffskyld da saken nylig gikk i Gulating lagmannsrett og juryen kom til at han var skyldig i både salg og produksjon av cannabis.

Tiltalen er basert på 40-åringens forklaring i forbindelse med at han ble pågrepet den 13. september 2015.

Både i tingretten og i lagmannsretten har han hevdet at antall år han har dyrket cannabis er mindre enn det som er lagt til grunn i tiltalebeslutningen, og mengden han har dyrket fram, og solgt, er mindre enn det han er tiltalt for.

I 2011

Retten kom til at den skulle legge til grunn at 40-åringen og kameraten begynte å produsere cannabis hos en annen person i 2007/2008 og at dette lå utenfor tiltalebeslutningen.

Produksjonen ble senere flyttet hjem til 40-åringens kamerat i 2010 og at han startet opp med dyrking i 2011.

Retten kom også til at det foregikk en jevn produksjon hjemme hos ham med høsting hver 13 uke.

Retten kom også til at hver avling ga 350 gram ferdig marihuana.

Lang liggetid

Retten kom til at 40-åringen skulle dømmes for å ha produsert 8050 gram i den aktuelle perioden.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 40-åringen har erkjent forholdene til tross for at han har gitt ulike forklaringer om omfanget.

I tillegg kom retten til at det hadde tatt lang tid før saken kom for retten og at dette måtte få betydning for straffeutmålingen.

Dermed kom Gulating lagmannsrett at han skulle dømmes til fengsel i ett år og ni måneder. Han fikk også inndratt 299.250 kroner i straffbart utbytte.

