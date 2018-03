Dyr reddet ut av brennende gård

Roganytt

Brannen oppsto i en gårdsbygning i Røyksund på Karmøy.

– Det er fullstendig overtent på en gård i Røyksund. Vi vet ikke om vi klarer å slukke det, eller om vi heller må la det brenne helt ned, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt til NTB klokken 5.

Ifølge Bjørnsen var det to sauer og to hester inne i bygningen da den tok fyr. Men noe senere oppdaterer politiet på Twitter at det skal også være geiter, høns og kaniner inne i bygningen.

Disse skal imidlertid ha kommet seg ut av den brennende driftsbygningen.

– Brannvesenet har reddet ut flere dyr fra låven. Hester, sauer og geiter. Veterinær er på stedet, melder Haugaland og Sunnhordland 110-sentral på Twitter.

Politiet fikk melding om brannen klokken 4.35 natt til fredag. Årsaken er foreløpig ukjent.