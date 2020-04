Dro til Oslo og stjal for 109.250 kroner

Tyveriene fant sted den 27. november i fjor.

Da hadde den 51 år gamle kvinnen fra Stavanger dratt til Oslo, og i løpet av den aktuelle dagen stjal hun en veske til 21.850 kroner og to ringer fra to gullsmedbutikker med en verdi på henholdsvis 58.500 kroner og 28.900 kroner.

51-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tingrett, og retten kom til at hun skulle dømmes for tre tyverier til en samlet verdi på 109.250 kroner.

Stavanger tingrett viste til at kvinnen flere ganger tidligere er dømt og bøtelagt for tilsvarende forhold, og at både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at straffen må bli av en viss lengde.

«Allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon ved gjentatte lovbrudd av samme art. Ved tilbakefall tillegges dette skjerpende vekt. Siktede har over lengre tid hatt et aktivt handlingsmønster i forhold til vinningsforbrytelser, som viser et fast forbrytersk forsett», heter det i dommen.

Stavanger tingrett viste også til at kvinnen i prøvetiden etter en tidligere dom er gitt to påtaleunnlatelser for blant annet vinningskriminalitet.

Dermed kom retten til at kvinnen skulle dømmes til 120 dagers ubetinget fengsel.

