Dro opp kjolen til kvinne og tok henne på baken. Da fikk han bank

I november i fjor ble 38 gammel mann fra Klepp dømt til fem måneders fengsel for vold.

Volden fant sted etter at fornærmede hadde dratt opp kjolen til kona til 38-åringen og tatt henne på baken.

Dommen ble anket fordi at 38-åringen mente at straffen var for streng.

Blant annet ble det anført at Jæren tingrett ikke tilstrekkelig hadde tatt hensyn til foranledningen for volden og ikke lagt nok vekt på dette i formildende retning i forbindelse med straffeutmålingen.

LES OGSÅ: MC-medlemmer krevde penger – ble mishandlet av ti menn

Kom ubedt

Det ble blant annet vist til at fornærmede kom ubedt på festen som fant sted hjemme hos 38-åringen den 2. desember 2017. Det ble også vist til at fornærmede var motvillig til å forlate festen, at han trakk opp kjolen til 38-åringens kone og tok henne på baken.

LES OGSÅ: Eks-rektor dømt igjen

Nedverdigende

Ifølge 38-åringen var dette svært nedverdigende for hans kone. Det ble også hevdet i retten at fornærmede hadde tatt på brystene til en annen kvinnelig gjest på festen, og at han hadde oppført seg utidig og provoserende overfor hele selskapet.

Gulating lagmannsrett la tingrettens beskrivelse av hendelsesforløpet til grunn:

Dette gikk på at 38-åringen ble svært sint etter kjoleepisoden og det utviklet seg til et munnhoggeri mellom ham og fornærmede.

38-åringen sa at festen var slutt og at han ville gå og legge seg. Fornærmede sa at han ønsket å bli lenger.

Festen løste seg likevel opp og gjestene skulle til å gå.

LES OGSÅ: – Jaget sønnene ut av bilen og kjørte av gårde

Massiv vold

Da 38-åringen og fornærmede sto på gangen fortsatte krangelen mellom dem. 38-åringen sa at «nå er det f*** meg nok», mens fornærmede svarte «ka e problemet, skall meg då».

38-åringen skallet da fornærmede en gang i ansiktet og et speil på gangen ble knust som en følge av basketaket mellom dem.

Utenfor boligen utsatte 38-åringen fornærmede for massiv vold, blant annet ved hjelp av gjentatte knyttneveslag mot ansiktet hans.

Gulating lagmannsrett la til grunn at fornærmede hadde opptrådt klanderverdig, men at fornærmede ikke hadde opptrådt så grovt at det berettiget den volden 38-åringen utsatte ham for.

Dermed kom lagmannsretten til at anken skulle forkastes.

LES OGSÅ: – Gruppevoldtok jente (15)

LES OGSÅ: – Kikket på nakne kvinner gjennom hull i vegg på treningssenter