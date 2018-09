Dro mann i skjegget – nå må han punge ut

Roganytt

Hendelsen fant sted utenfor et utested i Stavanger den 10. september i fjor.

Fornærmede var dørvakt ved stedet da 35-åringen fra Sandnes kom til dette sammen med fire andre personer.

Dørvakten nektet 35-åringens kjæreste adgang og begrunnet dette med at hun var for full.

Kjæresten ville ikke gå og ble stående igjen sammen med noen 35-åringen og diskutere med dørvakten.

Etter en god stund la dørvakten en hånd over de to og sa at de måtte gå. 35-åringen oppfattet det slik at dørvakten slo kjæresten, ble sint og dyttet dørvakten opp mot en port, før han på et tidspunkt tok tak i skjegget og lugget til i dette.

Dørvakten tok bildet av skjeggdotten som falt av i forbindelse med luggingen som ble framlagt i retten.

Stavanger tingrett kom til at han hadde handlet forsettlig og at han skulle dømmes for forholdet.

Retten kom til at handlingen ikke var av de mest alvorlige, men at det hadde funnet sted mot en vakt på et utested i det offentlige rom.

I formildende retning la retten vekt på at hadde forklart seg og erkjent straffskyld overfor politiet.

Dermed ble straffen satt til 21 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

For at han skulle få en følbar reaksjon ble han også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.

