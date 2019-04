En 47 år gammel mann fra Sandnes må i retten tiltalt for grov økonomisk utroskap mot egne firmaer.

Det er statsadvokat Nina Grande som har tatt ut tiltale mot den 47 år gamle mannen fra Sandnes.

Tiltalen lyder blant annet på grov økonomisk utroskap. Dette ved at han i perioden fra februar 2014 fram til konkursåpning i februar 2016 var styreleder og drev en butikk i et kjøpesenter i Stavanger.

Ifølge tiltalen handlet han i uberettiget vinnings hensikt og i strid med selskapets interesser ved at han belastet selskapet med uttak av til sammen 948.303 kroner. Pengene skal ha blitt brukt til dekning av private utgifter og andre formål som var selskapet uvedkommende.

I perioden fra september 2014 fram til konkursåpning i april 2016 var han også styreleder og drev en butikk i et kjøpesenter i Sandnes.

Ifølge tiltalen skal han ha forsynt seg med 397.116 kroner fra denne butikken og brukt pengene til dekning av private utgifter.

LES OGSÅ: Kemneren krevde 5,5 millioner kroner – mann fikk «akutt diaré og oppkast»

– Hjemlet på ham selv

Forut for mai 2016 skal han som styreleder og daglig leder i et annet selskap som han eide handlet i uberettiget vinnings hensikt.

Dette ved at han skal ha latt en bolig, som var eiet av dette firmaet, stå hjemlet på ham selv.

«Eiendommen ble brukt som utleggsobjekt for personlige pengekrav mot ham. Etter salg av eiendommen ble 599.944 kroner av salgssummen tilhørende foretaket brukt til å dekke hans personlige gjeld», heter det i tiltalen.

LES OGSÅ: Hadde 454 tusenlapper under madrassen – nå kan han se langt etter pengene

– Private utgifter

I mars 2017 gikk også et annet av 47-åringens selskap konkurs. I dette skal han ha vært styreleder og ifølge tiltalen skal han forut for konkursåpning ha belastet selskapet for 583.156 kroner som skal ha blitt brukt til dekning av private utgifter.

Når det gjelder butikken i Sandnes er også 47-åringen tiltalt for å ha unnlatt å begjære oppbud til tross for at næringsvirksomheten klart gikk med tap.

Ifølge tiltalen skal han ha unnlatt å betale kreditorer fra samme måned som selskapet ble stiftet i september 2014, og selskapet skal ha vært insolvent i 2015. «Konkurs ble åpnet etter begjæring fra Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes», heter det i tiltalen.

LES OGSÅ: Tok pengene til samboeren bare noen timer etter at hun døde

– Inndragning

Når det gjelder selskapet som gikk konkurs i mars 2017 lyder tiltalen på at 47-åringen ikke skal ha ført fortløpende regnskap – eller sørget for at dette ble gjort.

Saken skal opp i Jæren tingrett den 21. oktober. Politiadvokat Rune Gjertsen skal være aktor i saken, mens Anne Kroken er 47-åringens forsvarer.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av 2,6 millioner kroner.

Det er også tatt forbehold om å legge ned påstand om rettighetstap, samt erstatning til de fornærmede.

LES OGSÅ: Skoleklasse solgte toalettpapir – mor stjal pengene