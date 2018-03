Roganytt

En 57 år gammel mann fra Stavanger er tiltalt for overtredelser av naturmangfoldloven.

Bakgrunnen for det er at han 10. august 2016 skal ha skutt og drept to hjort, en hind og en bukk, utenfor lovlig jakttid i nærheten av Flekkefjord.

Tiltale mot 57-åringen er først tatt ut av den 9. februar i år.

Statsadvokat Beate Rullestad-Jansen har tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning og rettighetstap.

Saken skal opp i Lister tingrett den 23. mai i år.

