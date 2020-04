Drapsiktede varetektsfengslet i tre måneder

De to 23 år gamle mennene som er siktet for å ha tatt livet av Sigbjørn Sveli på Rægestranden i Sola natt til 9. desember i fjor har nylig blitt framstilt for ny varetektsfengsling i henholdsvis Jæren tingrett og Stavanger tingrett.

I begge sakene ba politiet om at begge ble varetektsfengslet i 12 uker og fikk medhold i dette.

Varetektsfengsling i en så lang periode er meget uvanlig, da lovens klare hovedregel er at fengslingsfristen ikke skal settes til lengre enn fire uker fram i tid.

Men både Jæren tingrett og Stavanger tingrett mente at en så lang periode kunne benyttes med tanke på sakens karakter.

Stavanger tingrett mener at det foreligger meget sterk sannsynlighet for at den yngste av 23-åringene forsettlig har medvirket til drapet.

Kan ha vært i live da han ble satt fyr på

Vedkommende har tidligere forklart til politiet at det var den andre 23-åringen som satte fyr på avdøde. Han har også forklart at avdøde var i live da bensinen ble helt på Sveli, og at både han og 23-åringen fikk med seg at offeret var i live da han ble satt fyr på.

Når det gjelder den eldste 23-åringen har Jæren tingrett kommet til at det er meget sterk sannsynlighet for at det var han som begikk drapshandlingen og at han handlet med forsett.

Jæren tingrett viste også til oppmerksomheten drapet har fått og at en løslatelse vil oppleves som støtende og skape utrygghet i befolkningen.

Brutalt

Ifølge Jæren tingrett styrkes dette av måten drapet ble begått på. «Drapet framstår som brutalt, uprovosert og tilfeldig. Drapet ble med stor sannsynlighet begått av en person med betydelig straffehistorikk, og kort tid etter løslatelse fra forrige soning», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

I kjennelsene kommer det også fram at etterforskningen er i en avsluttende fase og vil komme med sin påtaleavgjørelse etter at de har mottatt de rettspsykiatriske erklæringene.

Statsadvokatene i Rogaland holder også på med å forhåndsberamme saken til høsten 2020 og trolig vil hovedforhandlingen bli holdt i oktober/november.

