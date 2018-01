Dørvakt brakk fingeren til jente (16)

Roganytt

Den 15. juni i fjor var det et rusfritt arrangement på et utested i Stavanger for 17-åringer.

En 27 år gammel mann var ansatt på stedet og fungerte som altmuligmann.

Han var med på å hjelpe til med arrangementet tidligere på kvelden og planen var at han skulle reise hjem før det startet.

De var imidlertid underbemannet og 27-åringen ble igjen for å avlaste dørvakten på stedet.

Ifølge 27-åringen har han tatt kurs og er sertifisert som dørvakt.

En av festdeltakerne var en 16 år gammel jente.

Hun hadde vært på vorspiel tidligere på kvelden og hadde drukket en god del alkohol.

Hun kom til utestedet omkring klokken 21.00 og hadde da med seg flaske utblandet vodka i vesken.

Beslaglagt

Denne ble beslaglagt av en kvinnelig dørvakt på stedet og lagt i en svart søppelpose ammen med annen konfiskert alkohol.

Etter få minutter bestemte 16-åringen seg for å forlate stedet. Hun gikk bort til søppelsekken og tok med seg vodkaflasken.

27-åringen tok da og nappet denne ut av hendene hennes og 16-åringen fikk beskjed om at hun ikke kunne ta med seg konfiskert alkohol.

Hun ble da sint og begynte å slå mot dørvakten. Hun tok også tak i genseren hans og nektet å slippe denne.

Begynte å presse

Etter noe om og men fikk han tak i fornærmedes tommel på høyre hånd og begynte å presse denne bakover.

Ifølge 27-åringen var tanken at dersom hun fikk vondt i fingeren så ville hun slippe tak i genseren hans.

Han sa også at «hvis du ikke slipper, så kan det være at den brekker.

Og akkurat det var det som skjedde.

Da 16-åringen tok kontakt med helsevesenet noen dager senere viste det seg at tommelen var brukket og måtte opereres ved at flere stålpinner ble satt inn i tommelen.

Fysisk overlegen

Rettens flertall kom til at 27-åringen skulle dømmes for grov kroppskrenkelse, til tross for at foranledningen til denne måtte tas i betraktning.

I den forbindelse ble det vist til 27-åringen var på jobb og at han utførte arbeid som dørvakt.

Retten la også vekt på at han var fysiske overlegen fornærmede. 16-åringen var også rolig og 27-åringen følte seg ikke truet og Stavanger tingrett la til grunn at han handlet uaktsomt med tanke på skaden.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at det var fornærmede som hadde skapt situasjonen og at hun i starten hadde vært kranglete og slått mot ham.

16-åringen fikk flere oppfordringer om å slippe genseren hans uten at hun gjorde dette.

Betinget

Med det som bakgrunn kom retten til at den kunne sette straffen til 90 dagers betinget fengsel.

Han ble også dømt til å betale 3747 kroner i erstatning til fornærmede, men ble frifunnet for kravet om oppreisningserstatning.

Odd Rune Torstrup, 27-åringens forsvarer, har følgende kommentar til dommen:

– Dette er en dom vi muligens kan akseptere selv om klienten ble dømt. Vi skal bruke betenkningstiden til å gjennomgå saken og bestemmer oss for en eventuell anke senere, sier Torstrup til RA.

