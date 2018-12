Dømt for grovt skattesvik

45-åringen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Blant annet har han sendt inn merverdiavgiftsoppgaver for to firmaer der han var daglig leder og styreleder i 2017 uten at disse firmaene var avgiftspliktig og til tross for at han forsto, eller burde forstå at dette kunne medføre skattepliktige fordeler.

Ved kun én anledning fikk han utbetalt et beløp på omkring 300.000 kroner.

Ved fire andre anledninger ble det ikke utbetalt noe beløp da oppgavene ble tatt ut i kontroll.

I tillegg ble han dømt for å utstedt to uriktige fakturaer som han sendte til skattemyndighetene.

Stavanger tingrett kom til at mannen skulle dømmes for grovt skattesvik, der han har forsøkt å tilegne to aksjeselskaper som han eide til sammen 1.088.029 kroner.

Planmessig

Av dette ble 295.100 kroner utbetalt.

Retten viste også i skjerpende retning til 45-åringens forsett, og at han synes å ha handlet planmessig og med vinnings hensikt over tid for å få beløpene selskapene ikke hadde krav på utbetalt.

Retten kom også til at 45-åringens forsett omhandler hele beløpet han forsøkte å få ut.

Fiktive

«Det var ingen virksomhet i selskapene og samtlige omsetningsoppgaver siktede leverte var fiktive», heter det i dommen.

I formildende retning la retten vekt på at 45-åringen i det første politiavhøret kom med en uforbeholden tilståelse.

Retten kom til at dette har lettet etterforskningen betraktelig og muliggjort tilståelsesdom.

Retten kom også til at saken hadde hatt noe liggetid hos politiet uten at 45-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til fengsel i syv måneder der tre av disse ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

I tillegg fikk han også inndratt 295.100 kroner til fordel for statskassen.

