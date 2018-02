Dømt for å ha hatt for mye penger

Roganytt

22. mars i år kom en 30 år gammel mann til Stavanger lufthavn, Sola.

Da han ble stoppet av tollerne hadde han med seg 48.300 kroner i kontanter.

Loven er slik at den som har med seg over 25.000 kroner i norske eller utenlandske kontanter, skal uoppfordret oppgi eller legge disse fram for tollmyndighetene.

Det hører med til historien at han i tillegg til pengene også hadde med seg 34 narkotiske tabletter i bagasjen.

7. april i fjor ble han også tatt for å ha kjørt i 133 kilometer i timen i 80-sone på E 39 i Bjerkreim.

Dette til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

30-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tingrett.

Når det gjelder tablettene er det i sakens dokumenter utstedt en resept på de narkotiske tablettene.

Denne er imidlertid utstedt etter at mannen ble stoppet i tollen.

30-åringen er dømt flere ganger tidligere for kjøring med falskt førerkort, kjøring uten gyldig førerkort og for fartsovertredelser.

Politiet mente at han denne gangen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 24 dager.

Stavanger tingrett kom til at det var for strengt og dømte ham til 40 timers samfunnsstraff.

Han fikk også kjøreforbud i Norge i ti måneder og for å førerrett må han avlegge full ny førerprøve.

