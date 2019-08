Død person funnet ute i Sandnes

Klokken 07.25 ble det funnet en død person utendørs på Dale i Sandnes. Det melder politiet på Twitter.

Politiet er på stedet og gjør undersøkelser.

– Det er ingen holdepunkter for at det har skjedd en kriminell handling per nå, skriver politiet, men de vil være på stedet en stund fremover for å gjøre ytterligere undersøkelser.

– Vi har sendt krimteknikere til funnstedet som et ledd i arbeidet med å bringe på det rene om hva som har skjedd, om personen for eksempel har vært utsatt for et uhell eller en ulykke. Vi kan ikke utelukke noe akkurat nå, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sørvest politidistrikt til NTB.

RA oppdaterer saken.