Politiet hadde en pressekonferanse i forbindelse med dødsfallet torsdag ettermiddag.

Lone Wickstrøm, avsnittsleder ved personseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, opplyste der at det var funnet en død person Det er funnet en død person i et ubebodd hus i Sandnes sentrum og at politiet fikk melding om dette klokken 13.11 torsdag.

– Personen ble funnet av bygningsarbeidere som jobbet på stedet. Disse meldte fra til politiets operasjonssentral og politiet var raskt på stedet, sier Wickstrøm.

Undersøkelser

Blant annet er det foretatt krimtekniske undersøkelser og omstendigheter rundt dødsfallet gjør at politiet mener at det er mistenkelig.

– Foreløpig vet vi ikke hvem avdøde er, sier Wickstrøm.

Hun vil heller ikke si noe om hvor lenge den avdøde personer kan ha befunnet seg på stedet eller om avdøde er en mann eller kvinne eller andre omstendigheter rundt dødsfallet.

– Dette er noe etterforskningen vil avdekke. Vi er helt i starten av denne og foretar krimtekniske undersøkelser nå. De taktiske etterforskerne har nettopp satt seg ned for å se på saken, sier Wickstrøm.

117 personer savnet

På spørsmål om avdøde kan være en savnet person, svarer Wickstrøm at de har fått inn meldinger om 117 personer som er savnet per 17. januar 2019.

Huset der avdøde ble funnet var ubebodd og det ble gjennomført renovering og rivningsarbeid på stedet.

Etter det RA kjenner til ligger huset i nærheten av den gamle kulturskolen i Langgata i Sandnes.

Per nå ønsker ikke Wickstrøm å si noe om hvilken adresse den døde personen ble funnet på.

– Dersom noen vet noe ønsker vi tips i saken, sier Wickstrøm.

Politiet kan kontaktes på telefon 51 899427 eller tips@politiet.no.

