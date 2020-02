Dette skjedde i regionen i natt

Sør-Vest politisdistrikt kan melde om flere hendelser som fant sted i regionen natt til lørdag.

Klokken 01.29 ble en 19 år gammel mann bortvist fra Stavanger sentrum etter at han hadde vært i klammeri med vakter på et utested.

Slått så tannen knakk

Klokken 01.37 ble en 20 år gammel mann slått av en ukjent person flere ganger, og det medførte at en tann knakk. Hendelsen fant sted på Byterminalen i Stavanger.

– Politiet oppretter sak, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Ingen stille natt i Sandnes

Like etter klokken 02. var en 27 år gammel mann ufin mot vektere og politiet i Sandnes sentrum. Han ble bortvist, men nektet å etterkomme pålegg. Det opprettes sak.

Sør-Vest politidistrikt melder at en 17-åring ble i natt anmeldt for kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Føreren ble framstilt for blodprøve.

Klokken 04.00 ble tre menn i 30-40 årene bortvist fra Sandnes sentrum.

– De var kranglete seg i mellom, og provoserte andre, skriver politiet.

Klokken 04.33 ble en 37 år gammel kvinne anmeldt for å ikke opplyse navn til politiet.

– Bakgrunnen for at politiet kom i kontakt med henne var at hun nektet å gå ut av en drosje som hun hadde bestilt, melder politiet.