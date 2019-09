Dette skjedde i regionen i natt

Klokken 01.00 fikk politiet en melding om en mann i 40-årene som sparket inn en rute hos Neptun Hotell i Haugesund. Det melder Sør-Vest politidistrikt om på Twitter. Mannen ble anmeldt for forholdet og satt i arresten.

Kun en halv time senere kom en politipatrulje over en mann i slutten av tenårene som drev skadeverk på en rute hos Sjøfartsdirektoratet i Haugesund. Mannen ble anmeldt for skadeverk og bortvist fra stedet.

Klokken 00.35 meldte politiet om en kranglende kvinne i 20-årene som ble forsøkt bortvist av en politipatrulje fra et utested i Kopervik på Karmøy. Det endte med at kvinnen bet en politi og endte dermed i arresten. Det ble opprettet en sak.

Like etter midnatt fikk politiet en melding om skrikende dame i 40-årene på Sandesletta i Sola. Damen var aggressiv og sparket til patruljen da de kom til stedet. Hun er innsatt i arrest, og vil bli anmeldt for vold mot politiet og besittelse av litt narkotika.

Innbrudd og russekro

Rundt klokken åtte fredag kveld ble det meldt om innbrudd i Friggs gate i Stavanger. Politiet pågrep en mistenkt like etter at meldingen ble kjent. Den mistenkte ble kjørt i arresten, og ble i tillegg til innbrudd også anmeldt for å ha bitt en polititjenesteperson i oppdraget.

Fredag kveld var det russekro på et utested i Skagen i Stavanger. Sør-Vest politidistrikt meldte om veldig mye folk i gatene. Politiet var på stedet med flere ressurser. Køen utenfor utestedet var svært lang, og de som sto i den køen ble dirigert bort fra stedet av politiet.