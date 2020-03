Dette skjedde i natt: – Hærverk, innbrudd og tyveri

I Stavanger skal en inngangsdør til en dagligvarebutikk på Våland blitt knust i løpet av natten. Politiet har utført åstedsundersøkelse og sikret spor.

På Karmøy ble et par unge menn i 19-20 års alderen ha blitt anmeldt for skadeverk etter at de gikk løs på en postkasse og knuste diverse gjenstander i en hage på Kollstøneset. Det melder politiet på Twitter klokken 2.30.

Ruset innbruddstyv stakk av på sykkel

Litt tidligere på kvelden, like etter midnatt, skal politiet fått melding om en person som var i ferd med å bryte seg inn i en bil i et garasjeanlegg på Bogafjell i Sandnes.

– Mannen virket ruset og stakk av sted på sykkel, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Patruljen påtraff en kjenning av dem som vedgikk at han var gjerningsmannen. Dette ble verifisert ved funn av diverse tyvegods han hadde i sin besittelse.

Mannen, som er i slutten av 40 årene, ble pågrepet og satt i arrest.

Klokken 11.35 melder politiet om en hissig mann i 30-årene som ble bortvist fra en dagligvarebutikk i Haugesund. Han skal ha stjålet diverse varer. Mannen anmeldes.