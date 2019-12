Dette politikontoret legges ned fra nyttår

Fra 1. januar legges Ryfylkeøyane lensmannskontor ned. Dette er en konsekvens av kommunesammenslåingen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommuner. Det melder Sør-Vest politidistrikt mandag.

Den nye storkommunen etableres fra 1. januar 2020.

– Lensmannskontoret på Finnøy legges ned, men politiet vil fremdeles være til stede på både Finnøy og Rennesøy. Øyene vil også fremdeles være under Stavanger og Ryfylke driftsenhet, men vil nå gå inn under Stavanger politistasjon. En egen politikontakt hos oss vil ha ansvaret for Ryfylkeøyene, sier Odd Tveit Jørgensen, driftsenhetsleder i Stavanger og Ryfylke.

Politikontakt

Funksjonen politikontakt var ny etter reformen, og ordningen startet fullt og helt fra 15. juni 2017, etter krav fra Justisdepartement og Politidirektoratet.

En politikontakt er en dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging, og skal sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle.

– Politikontakten skal være det viktigste kontaktpunktet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, også kommuner som her der politiet ikke har eget tjenestested, sier Tveit Jørgensen.

Politiet: – Vi vil være til stede

Politikontakten skal være til stede i kommunen én eller flere dager i uken. Han/hun skal ha faste møtepunkter og sørge for oppfølging av forpliktende avtaler mellom tjenesteenhet og kommune.

– Leiekontrakten vår går ut om ett år. Derfor vil politikontakten være til stede i våre eksisterende lokaler et par ganger i uken inntil videre, sier driftsenhetslederen.