– Det var politiets skyld at jeg kjørte for fort

Roganytt

En 20 år gammel mann fra Jæren møtte nylig i Jæren tingrett i forbindelse med politiet ønsker å beholde førerkortet hans.

20-åringen forklarte at han kjørte bak en bil som viste seg å være en sivil politibil og at denne holdt 60 km/t i 80-sone.

Han forklarte også at da han kjørte forbi økte politiet hastigheten slik at han kjørte forbi den sivile politibilen i 100 km/t.

Slik retten forsto ham, mente han at det var politiets skyld at han kjørte for fort.

Han mente også at det var politiet som hadde brutt veitrafikkloven ved at de økte farten.

Retten fant dette noe merkelig, men la til grunn at dette vil komme fram under hovedforhandlingen.

Og inntil videre fikk politiet fortsatt medhold i å holde førerkortet hans beslaglagt.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes