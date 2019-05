Tidligere denne uken var det en utenlandsk lastebilsjåfør som ikke ville stoppe for kontrollørene. Tirsdag var kontrollørene fra Statens vegvesen på plass igjen ved Krossmoen kontrollstasjon på E 39.

76 kjøretøly ble kontrollveid. Én av disse hadde overlast, og fikk et gebyr på 15.350 kroner.

12 kjøretøy ble utvalgt til en utvidet kontroll.

Et litauisk-registrert vogntog på kabotasjeoppdrag i Norge fikk brukforbud. Årsaken var manglende sikring av gods. I tillegg fikk føreren skriftlig advarsel for manglende døgnhvile.

«De fleste av pakken som var synlige for kontrollørene var blitt ødelagt under transporten», skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Foto: Statens vegvesen

– Dette var pakker på vei fra Oslo til Stavanger. Jeg vet ikke hva som skjer med pakkene. Jeg regner med det er en del kunder som ikke får det de har bestilt, sier Kenneth Holm Vestby, kontrolleder i Statens vegvesen.

– Det så ut som at pakkene var kastet inn i lastebilen, legger han til.

Ukrainsk statsborger

Vestby påpeker at det er sjåførens ansvar å hindre at lasten forskyves og at den ikke blir ødelagt.

Mannen som kjørte lastebilen var en ukrainsk statsborger.

– Han var utenforstående, og visste egentlig ikke hva som var bak i lastebilen, forteller Vestby.

Blant de andre kjøretøyene var det én fører som ble anmeldt til politiet for kjøring med grove feil på bremsene.

To kjøretøy fikk skriftlig advarsel for sprukken frontrute.

To kjøretøy fikk bruksforbud grunnet manglende sikring av gods.