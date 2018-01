Dagligvarebutikk ble tvangsoppløst

Roganytt

Det var Tastarustå Lavpris AS som ble tvangsoppløst.

Tastarustå Lavpris AS er det juridiske navnet på Extra Tasta som ligger i Gjerdeveien på Tasta.

Tastarustå Lavpris AS omsatte i 2015 for 42,2 millioner kroner og fikk et negativt resultat før skatt på 808.000 kroner samme år.

Bakgrunnen for tvangsoppløsningen er at Stavanger tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Tastarustå Lavpris AS ikke på lovlig måte har meldt til Foretaksregisteret en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som registeret har kunngjort.

Det er heller ikke gitt melding om at manglene senere er rettet.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling er berammet den 20. februar.

