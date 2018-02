Cateringfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte firmaet Kepa AS konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 211.839 kroner i skyldig moms, arbeidsgiveravgift og skatt.

Kepa AS har holdt til i Sørhauggata i Haugesund og har drevet med catering til selskaper og brylluper, utleie av servise, glass og bestikk og tilbehør, samt mat- og vinkurs.

Kepa AS omsatte for 3,9 millioner kroner i 2016 og fikk samme år et resultat på 283.000 kroner før skatt.

Cateringfirmaet erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste at den vesentligste eiendelen var en kundefordring, en bil og noe utstyr.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Kepa AS erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

Retten kom til at det ikke var noen grunn til å anta at Kepa AS var i stand til å gjøre opp sin gjeld og la til grunn at selskapet var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Jens Otto Haugland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 6. april i år.

LES OGSÅ: Kebabsted har gått konkurs