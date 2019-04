Cabincruiser sto i full fyr i Gandsfjorden

Eieren kom seg over i en jolle og ble deretter plukket opp av en båt i nærheten. Personen er uskadd.

Det var vitner som meldte fra om brannen.

Både brannbåt og redningsskøyte rykket ut til stedet, opplyser Redningsselskapet.

Det brant kraftig fra motoren i cabincruiseren, sier redningsleder Nils-Ole Sunde i Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til Stavanger Aftenblad.

Brannmannskaper fikk melding om kraftig røykutvikling og flammer fra båten klokken 13.23.

Det var sterk røykutvikling, og beboere ble bedt om å holde vinduer og dører lukket, meldte 110-sentralen Sørvest.

Like etter klokken 15.30 melder politiet på Twitter at de har foretatt avhør på stedet og at brannen er slukket.