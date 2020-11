Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten og skatteoppkreveren

Det var Skatteetaten og Skatteoppkreveren i Sola som begjærte at en 30 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et samlet krav på 199.282 kroner i skyldig gjeld til det offentlige.

30-åringen har drevet et byggefirma som et enkeltpersonforetak og møtte ikke i retten. I kjennelsen fra Stavanger tingrett kommer det også fram at det ikke har vært mulig å få kontakt med ham, verken fysisk eller via telefon og e-post.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkernes framstilling av saken var uriktig og la denne til grunn.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten og kemneren

Stavanger tingrett viste også til at saksøkerne har et forfalt krav mot 30-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 28. januar neste år.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Kantine gikk konkurs