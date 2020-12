Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en 37 år gammel mann ble slått konkurs.

Mannen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav 582.132 kroner i skyldig moms, skatt og arbeidsgiveravgift.

37-åringen erkjente i retten at han skyldte noe av beløpet, at han var insolvent, men at han ønsket en nedbetalingsplan for å betale gjelden.

Stavanger tingrett la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det i sommer er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg og la til grunn at 37-åringen er insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 21. januar.

