Byggefirma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 39 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 799.498 kroner i moms, skatt og arbeidsavgift.

39-åringen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak. Han møtte ikke i mandagens rettsmøte i Stavanger tingrett.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Stavanger tingrett viste til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for – og at det ikke er grunn til å anta skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Blant annet ble det vist til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg i august i år.

Retten kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 21. januar neste år.

