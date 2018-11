Byggefirma slått konkurs

Det var Kemneren i Stavanger og Skatt Vest som begjærte at en 32 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 142.475 kroner fra Skatt Vest og et krav på 116.173 kroner fra kemneren, et samlet krav på 258.648 kroner.

32-åringen har drevet et byggefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak.

Han opplyste i retten at firmaet var igangværende og at han hadde to ansatte.

32-åringen forklarte også at han hadde funnet ut at han ikke ville drive selskapet lenger, men at han ville betale det han skylder.

Han erkjente også at han skyldte det aktuelle beløpet og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Stavanger tingrett viste også til at 32-åringen har inkassogjeld på 200.000 til 250.000 kroner.

Eiendelene hans består av en leilighet og en bil, men at disse er overbeheftet og har ikke noen verdi.

Retten la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot 32-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten kom også til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. januar neste år.

