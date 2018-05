Byggefirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest og Sandnes kemnerkontor som begjærte at en 41 år gammel mann ble slått konkurs.

41-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak og også i april 2016 gikk han konkurs med et annet byggefirma.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 293.583 kroner fra kemneren og et krav på 298.009 kroner fra Skatt Vest.

41-åringen motsatte seg ikke konkurs og Jæren tingrett kom til at han var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 26. juni i år.

