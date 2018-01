Byggefirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at en 40 år gammel mann konkurs.

40-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 143.234 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift med mer.

40-åringen erkjente i rettsmøtet å skylde Skatt Vest beløpet. Han opplyste også at han for tiden er uten arbeid, og at han eventuelt må inngå en betalingsplan dersom han skal klare å gjøre opp for seg.

Ifølge Skatt Vest vil de ikke akseptere en nedbetalingsplan.

Det ble i den sammenheng opplyst at samlet gjeld til det offentlige beløper seg til rundt 280.000 kroner.

Jæren tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot 40-åringen som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det i oktober i fjor ble holdt utleggsforretning mot mannen med intet til utlegg.

Dermed la retten til grunn at 40-åringen var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. mars i år.

