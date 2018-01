Byggefirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte en at en 35 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 502.759 kroner i skyldig skatt og avgifter etter at det er gjennomført bokettersyn i 35-åringens firma.

35-åringen har drevet et byggefirma som et enkeltpersonforetak i Haugesund.

35-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Haugaland tingrett, men retten kom til at innkallingen til rettsmøtet og konkursbegjæringen var lovlig forkynt for ham.

Retten kom til at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Haugaland tingrett kom også til at det ikke grunn til å tro at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Håkon Johnsen Skimmeland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. februar i år.

