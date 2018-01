Byggefirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest og Kemneren i Karmøy som begjærte at boet til Hansen & Helgeland AS ble tatt under rettens behandling som konkursbo.

Bakgrunnen for det var et krav på 181.055 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Hansen & Helgeland AS er et byggefirma med tilhold i Karmsund.

LES OGSÅ: Bilfirma har gått konkurs

Firmaet omsatte for 2,4 millioner kroner i 2015 og fikk et resultat på 382.000 kroner samme år.

Hansen & Helgeland AS erkjente å skylde det aktuelle beløpet til saksøkerne og ifølge styrelederen i firmaet hadde de ikke særlig med aktiva.

Han erkjente også at firmaet var insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Haugaland tingrett la til grunn at firmaet var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. februar i år.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs