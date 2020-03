Byggefirma konkurs etter prosjekt som ikke som planlagt

Onsdag var Skatteetaten og Kemneren i Stavanger og begjærte at byggefirmaet Kåby AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 489.843 kroner i skyldig moms og arbeidsgiveravgift, samt forskuddstrekk.

Firmaet bestred ikke kravet og forklarte i retten at årsaken til at kravet ikke er betalt er at selskapet møtte på store utfordringer etter et at et avtalt prosjekt i Bergen høsten 2019 ikke gikk som planlagt.

Kåby AS har holdt til på Hundvåg i Stavanger og opplyste at verdiene i selskapet er en bil med en anslått verdi på 28.000 kroner.

Stavanger tingrett viste til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg og la til grunn at firmaet er insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. mai i år.

