Byggefirma konkurs

Det er Torres bygg & montasje AS som er slått konkurs etter momskravet. Det stammer fra flere ubetalte terminer i 2018.

Retten konkluderte med at Skatteetaten har et forfalt krav mot byggefirmaet som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og de finner ikke grunn til å anta at byggefirmaet kan gjøre opp gjelden med inntekter eller eiendeler.

Dermed tas byggefirmaet under behandling som konkursbo.

