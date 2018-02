Byggefirma har gått konkurs

Roganytt



Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at firmaet Lms Byggservice AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 285.748 kroner i skyldig moms og gebyrer.

Lms Byggservice AS har holdt til i Sandnes og fire personer har vært ansatt i firmaet.

Innehaveren av firmaet forklarte at han ikke var i stand til å betale kravet nå, at de ikke har noen særlig annen gjeld og at eiendelene består av to biler og noe verktøy.

Retten la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot Lms Byggservice AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Jæren tingrett viste også til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet hvor det ikke ble oppnådd dekning for kravet.

Dermed la retten til grunn at Lms Byggservice AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. mars i år.

