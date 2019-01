Byggefirma gikk konkurs

Det var firmaet Team CK AS som var i Stavanger tingrett og melde oppbud.

Team CK AS har holdt til på Forus og har blant annet drevet med takarbeid.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 283.679 kroner og at aktiva har en anslått verdi på 112.074 kroner.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

Retten kom til at Team CK AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 6. mars.

LES OGSÅ: Spisested slått konkurs