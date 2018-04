Byggefirma ble tvangsoppløst

Roganytt

Det var firmaet Scandi Hus og Hage AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tingrett.

Bakgrunnen for det var at tingretten hadde mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Scandi Hus og Hage AS ikke på lovlig måte har meldt å ha en revisor som fyller aksjelovens krav.

Scandi Hus og Hage AS holder til på Forus og hadde i 2016 en omsetning på 9,3 millioner kroner.

Samme år fikk firmaet et positivt resultat før skatt på 389.000 kroner.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Matbutikk gikk konkurs