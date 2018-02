Byggefirma ble slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest og Jæren kemnerkontor som begjærte at en 33 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 1.192.891 kroner i skyldig moms og skatt.

33-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak.

33-åringen møtte ikke til torsdagens rettsmøte i Jæren tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Stevnevitnet har oppsøkt adressen til mannen, men fikk der beskjed om at han hadde flyttet for seks måneder siden.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs

Retten viste til at 33-åringen er polsk statsborger og at det ikke foreligger noen opplysninger om hans nåværende adresse.

Dermed kom retten til at forkynning kunne unnlates.

Retten kom til at det forelå ingen opplysninger om at saksøkernes opplysninger er uriktige og Jæren tingrett kom også til at disse har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten la til grunn at han er insolvent og at det ikke er grunn til å anta at 33-åringen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 20. mars i år.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex