Byggefirma ble slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at en 49 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 906.681 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift og renter for 2013, 2014, 2015 og 2017.

49-åringen har drevet et byggefirma i Nord-Rogaland som et enkeltpersonforetak.

Han erkjente i rettsmøtet å skylde skatt og moms uten at han hadde oversikt over hvor mye dette var.

Han aksepterte imidlertid oppstillingen fra Skatt Vest.

49-åringen opplyste at han ikke hadde eiendeler av noen verdi og han erkjente å være insolvent.

Haugaland tingrett la til grunn at Skatt Vest har et forfalt krav mot skyldneren.

Retten kom også til at 49-åringen var insolvent og at det er foretatt utleggsforretning mot ham med intet til utlegg.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Jens Otto Haugland er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 16. mars i år.

