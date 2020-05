Byfjordtunnelen var stengt

Klokken 10.55 tirsdag melder politiet at Byfjordtunnelen er stengt, og at det et har oppstått lange køer i begge retninger i forbindelse med dette.

Årsaken til stengingen er at et vogntog skal ha fått motorstans.

Klokken 11.07 meldte politiet at tunnelen har åpnet igjen, og at det foregår manuell dirigering på stedet. Det er fortsatt svært lange køer og vogntoget er ikke fjernet.

Klokken 11.42 meldte politiet at sørgående løp er nå åpnet for trafikk og at bilberging er på stedet.

Klokken 12.07 meldte politiet at det jobbes fremdeles med bilberging på stedet, og at dette medfører at trafikken i begge retninger kan bli stengt for kortere perioder.

Klokken 12.17 meldte Vegtrafikksentralen at tunnelen er åpen for fri ferdsel etter bilberging.