Roganytt

En mann i 40-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig i Haugaland tingrett tiltalt for grovt underslag.

I juni og juli 2016 underslo han 244.000 kroner fra dagligvarebutikken på Haugalandet hvor han jobbet som butikksjef.

Ifølge butikksjefen hadde han gammel gjeld til en person som han ikke hadde hørt fra på mange år.

Plutselig hadde vedkommende oppsøkt ham og sagt at han ville ha pengene sine.

Ifølge butikksjefen hadde vedkommende vist bilder av datteren hans og kommet med alvorlige trusler.

LES OGSÅ: Skoleklasse solgte toalettpapir – mor stjal pengene

Ikke noe annet valg

Han mente da at han ikke hadde noe annet valg enn å ta penger fra butikken og tok pengene fra butikkens safe ved tre anledninger.

Pengene ble brukt til å betale gjelden han hadde til personen som truet ham.

Ifølge butikksjefen hadde han et håp om at han skulle klare å ordne opp i dette før han ble tatt, men at det var litt naivt å tro dette.

Han forklarte også at han hadde mye gjeld og at han ikke fikk låne noe i banken.

Ifølge butikksjefen spurte han også familie og venner, men de kunne ikke hjelpe ham.

Han mente da at han bare hadde et valg han kunne gjøre og det var å ta penger fra butikken.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

Stilte spørsmål

Det var et vaktselskap som kom og hentet dagsoppgjør én gang i uken. I den forbindelse ble det stilt spørsmål hvor pengene var blitt av, da det var mange poser som ikke hadde kommet inn.

Det hele endte med at distriktssjefen for butikkjeden kom til butikken.

Ifølge butikksjefen hadde han da innrømmet med en gang at det var han som hadde tatt pengene og at det var en lettelse å si dette.

Han forklarte også at han visste at han kom til å bli tatt, og at han ikke gjorde dette med den tanke at han kom til å slippe unna.

LES OGSÅ: Kvinne (33) dømt for busstopp-sex

Brøt tilliten

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han hadde brutt den særlige tilliten som han var gitt som butikksjef.

I tillegg la retten vekt på beløpets størrelse som i seg selv kvalifiserer til at bedrageriet er grovt.

I formildende retning la retten vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og kom til at han skulle dømmes til 120 dagers fengsel der 45 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 244.000 kroner i erstatning til butikken hvor han jobbet.

LES OGSÅ: – Sa at han ville p*** og at han hadde stor p***