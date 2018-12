Det var Pasagard Internasjonal Mat AS som var i Jæren tingrett og begjærte oppbud.

Butikken opplyste å ha en gjeld på 459.000 kroner og at aktiva ha en anslått verdi på 350.000 kroner.

Pasagard Internasjonal Mat AS holder til på Kvadrat og på Kvadrats nettsider står følgende:

«Pasagard Internasjonal Mat er blant en av de mest kjente butikkene på Kvadrat i Sandnes. Pasagard tilbyr sine kunder alt fra ris, olje, asiatiske sauser, oliven, feta ost til forskjellige typer nøtter. Faktisk er Pasagard kjent som «nøtter-butikken» på Kvadrat. Med hyggelige eiere har IM sjarmert sine kunder i 20 år (etablert januar 1993) med eksotiske varer og en «orientalsk» kundebehandling. IM har faktisk flere ganger blitt kåret til Kvadrats «topp 10» butikker av Mystery Shoppers som måler butikkene på Kvadrat på blant annet service og kundebehandling!»

LES OGSÅ: Elsykkelfirma slått konkurs

Pasagard Internasjonal Mat AS omsatte for 1,7 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 435.000 kroner.

Jæren tingrett kom til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og at betalingsvanskene ikke var av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 31. januar neste år.

LES OGSÅ: Spisested har gått konkurs

LES OGSÅ: Takeaway-sted har gått konkurs