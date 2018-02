Butikk på bensinstasjon har gått konkurs

Roganytt

Det var firmaet Tanken Spannaveien AS som onsdag var i Haugaland tingrett og meldte oppbud.

Tanken Spannaveien AS har drevet butikken på bensinstasjonen som ligger i Spannaveien i Haugesund.

I retten ble det opplyst at selskapet hadde en gjeld på 1.365.900 kroner og at selskapets aktiva består i et varelager som er pantsatt mot gjeld med en samlet anslått verdi på 552.650 kroner.

Virksomheten var fram til onsdag igangværende og Tanken Spannaveien AS har hatt seks ansatte.

Joar Skorpe, innehaveren av Tanken Spannaveien AS sier at Haugesund kommune må ta litt av skylden for konkursen.

– Vi skulle ha åpnet i januar i fjor, men på grunn av manglende bevilling fikk vi ikke åpnet før i juni, sier han til RA.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og kom også til at Tanken Spannaveien AS er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Nylig gikk også Tanken Stavanger AS konkurs.

Det blir opplyst på Tankens Facebook-sider at denne nå ha åpnet igjen.

Når det gjelder Tanken Spannaveien AS er advokat Maria Oftedal oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. mars i år.

