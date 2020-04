Butikk gikk konkurs

Det var Postnord AS som begjærte at firmaet Elibe AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 18.677 kroner.

Elibe AS er det juridiske navnet på Mekk Hillevåg som har holdt til Torgveien i Hillevåg

Styreleder i firmaet forklarte i retten at firmaet har leverandørgjeld på 176.000 kroner og gjeld til banken på 665.000 kroner.

Ifølge styrelederen har også han et krav på 740.000 kroner mot selskapet.

Elibe AS har også hatt nettbutikk og har drevet med utstyr til hus, hjem, hytte, bil og båt og opplyste i retten at aktiva består av varelager og inventar.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mom skyldneren som det ikke er stilt betryggede sikkerhet for.

Stavanger tingrett kom også til at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling er berammet den 5. juni.

