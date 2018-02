Buss kolliderte med bil

Roganytt

Klokken 13.25 tordag fikk politiet melding om at en buss har kollidert med en bil i Glimmerveien på Tasta.

Nødetaten er på vei til stedet, melder politiet.

Klokken 13.32 melder brannvesenet at det skal ha oppstått store materielle skader i forbindelse med ulykken, men at ingen personer skal være fatsklemt.

Klokken 13.35 melder politiet at bilfører er ute av bil og at det er store materielle skader på kjøretøyet.

Foreløpig er det ikke avklart om det er skade på personer i bilen.

Klokken 13.50 melder politiet at et kjørefelt åpent for trafikk, og at det er manuell dirigering på stedet.

– Det framstår ikke som at bilfører er alvorlig skadet. Ingen skade på bussjåfør eller passasjerer, uvisst antall ombord da bussen var tom for passasjerer ved ankomst av nødetatene, melder politiet.

Klokken 14.20 melder politiet at veien åpnet etter bilberging. Sjåfør av ulykkesbil fremstod som uskadd, tilsett av medisinsk personell.

Bilføreren fikk førerkortet beslaglagt.