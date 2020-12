Brukte stjålne kort – kvinne kjøpte sexleketøy og solbriller

Den 43 år gamle kvinnen kom en uforbeholden tilståelse da saken mot henne nylig var opp i Jæren tingrett.

15. mai i fjor brukte hun et stjålent kort tilhørende en kvinne til å handle varer for 7232 kroner i en nettbutikk.

21. juni i fjor brukte hun et stjålent kort tilhørende den mann for å handle varer for 9355 kroner der hun blant annet kjøpte to par solbriller og sexleketøy. 12. juni i fjor var den 43 år gamle kvinnen på et kjøpesenter på Jæren sammen med en annen person. Her brukte de to betalingskort som tilhørte en annen mann og belastet disse for til sammen 20.595 kroner.

Blant annet ble det kjøpt gavekort på litt over 13.000 kroner på kjøpesenteret.

Bankkort og dokumenter

11. desember i fjor var hun også i besittelse av dokumenter, bankkort og simkort som tilhørte 19 forskjellige personer.

15. januar i år bestilte hun blomster, som skulle leveres til en kvinne, samtidig som det var en annen kvinne som fikk regningen for blomstene.

Forut før 16. februar i år mottok hun eller skaffet seg syv bankkort, et HMS-kort og et pass tilhørende ni personer.

16. februar var politiet hjemme hos henne i forbindelse med at hun hadde stjålet post fra seks postkasser på Bryne.

Amfetamin

Da det ble foretatt ransaking hos henne ble det også funnet 7,3 gram amfetamin i et kjøkkenskap hjemme hos 43-åringen. Også 17. juni i år ble det funnet 8,6 gram amfetamin i kjøkkenskapet hennes.

I forbindelse med straffeutmålingen viste Jæren tingrett til at allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende ved denne typen vinningskriminalitet.

I skjerpende retning la også retten vekt på at 43-åringen er domfelt ni ganger tidligere, hovedsakelig for vinningskriminalitet. Samtidig la retten vekt på hennes uforbeholdne tilståelse samt at hun nå er i en rehabiliteringssituasjon.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 60 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

