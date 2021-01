Brukte mobilen – kjørte i grøften

19-åringen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Natt til 11. august i fjor kjørte han bil på Søylandsveien i Hå kommune. Der kjørte han ut av veibanen og ned i en grøft i forbindelse med at han holdt på med mobiltelefonen.

Det hører med til historien at 19-åringen heller ikke hadde gyldig førerkort da han kjørte bilen.

Kjøpte hasj i Egersund

Stavanger tingrett kom også til at 19-åringen skulle dømmes for å ha kjøpt narkotika. I perioden fra 20. september 2019 til juni 2020 kjøpte han ved flere anledninger brukerdoser med hasj og marihuana fra en navngitt person i Egersund.

6. mars i fjor oppbevarte han 17,8 gram marihuana og 58 narkotiske tabletter.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt vekt på at 19-åringen tidligere er dømt til betinget fengsel. Det ble også lagt noe vekt på at har tilstått uforbeholdent.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 45 dager, men for at han skulle få en følbar reaksjon ble han også dømt til å betale en bot på 6000 kroner.

