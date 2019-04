Bråtebrann kom ut av kontroll

Klokken 16.00 onsdag melder brannvesenet at Egersund brannstasjon har rykket ut på melding om bråtebrann som har kommet ut av kontroll i nærheten av Tengs.

Meteorologisk institutt har utstedt farevarselet moderat skogbrannfare for Vestlandet. Tørt gress og lyng øker brannfaren betraktelig.

– Er du i tvil om det er trygt å gjøre opp ild der du er utendørs? Dropp det, er rådet til brannvesenet.

Klokken 16.30 meldte politiet at det var snakk om en liten bråtebrann i området rundt Skrafjellveien som man fikk rask kontroll over og det er ikke fare for spredning